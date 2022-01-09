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Президент Абхазии отбыл в РФ на плановое медобследование

Аслан Бжания последний раз на плановом обследовании в РФ был в марте 2021 года

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в воскресенье отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Президент отбыл сегодня в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования", - говорится в сообщении. О других подробностях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года президент переболел коронавирусом. Последний раз на плановом медицинском обследовании в РФ президент был в марте прошлого года.

Теги
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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