Обещанный синоптиками сильный снегопад пришел в Московский регион

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Обещанный синоптиками на вечер воскресенья сильный снегопад начался в Московском регионе.

По свидетельству корреспондентов ТАСС, находящихся в разных районах столицы и Подмосковья, осадки отмечаются на востоке и северо-востоке мегаполиса, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Идет снег и в центре города, в частности на Тверском бульваре, где расположена штаб-квартира агентства.

Столичные аэропорты пока работают в штатном режиме. Их представители заверили ТАСС, что учреждения готовы принимать и отправлять самолеты согласно расписанию, а на аэродромы выведена спецтехника, своевременно производящая очистку от снега взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, а также их обработку противогололедными реагентами. В аэропортах включены мощные противотуманные устройства.

Ранее синоптики Гидрометцентра РФ выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, согласно которому в период до 12:00 10 января в столице и по области ожидается сильный снег, местами метель. "На дорогах снежные заносы, гололедица, усиление ветра восточной четверти 7-12 м/с", - говорится в предупреждении. А ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в Instagram, что за предстоящую неделю - к слову, первую рабочую в новом 2022 году - в мегаполисе выпадет почти месячная норма осадков.

Тем временем, в Московском регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В метеошкале данный цвет обозначает потенциально опасную погоду. Столичный комплекс городского хозяйства, как утверждает его официальный Telegram-канал, к непогоде готов: "Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников". Особое внимание коммунальщики уделят пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, соцобъектам. К водителям обращена просьба быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

С аналогичной просьбой через свой Telegram-канал к водителям обратился и транспортный комплекс мегаполиса, призвав "соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефоны".

Минтранс области также отчитался о готовности дорожных служб к предстоящей непогоде. "Уборка и очистка проезжей части и тротуаров будет проводиться в соответствии с регламентами сроками", - заверил министр Алексей Гержик, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.