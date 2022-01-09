Новосибирск получил титул новогодней столицы России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Церемония передачи титула "Новогодней столицы России" от Нижнего Новгорода Новосибирску состоялась в воскресенье на территории Нижегородской ярмарки, передает корреспондент ТАСС.

Символом новогодней столицы России является снежника. В Нижнем Новгороде она была выполнена в технике казаковской филиграни - одного из промыслов Нижегородской области. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал снежнику заместителю мэра - начальнику департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анне Терешковой.

"Город был насыщен различными мероприятиями, мы справили 800-летний юбилей летом, а 2022 год встретили уже в статусе новогодней столицы России. Сейчас даже немного грустно, но по-доброму грустно, потому что заканчиваются новогодние торжества, мы передаем почетное звание новогодней столицы Новосибирску. Это такая передача эстафеты от столицы Поволжья столице Сибири. И радостно от того, какое наследие остается нижегородцам: в рамках подготовки к этим мероприятиям было отремонтировано и создано вновь более тысячи объектов инфраструктуры, которые будут служить нижегородцам долгие годы", - сказал журналистам Шалабаев. Он отметил, что, по предварительным оценкам, за праздники порядка 200-250 тыс. туристов посетят Нижний Новгород.

Терешкова сообщила, что Новосибирск уже начал подготовку к празднику. "Начали, когда поняли, что стали новогодней столицей. Тем более, мы забираем снежинку у нашего прекрасного города-друга, с которым мы много времени проводим вместе, общаемся. Конечно, Нижний Новгород для нас - это очень высокая планка, потому что как минимум на семь столетий он нас старше.<...> Мы готовы и ждем, в том числе и Нижний Новгород, чтобы приехали к нам в гости на следующий год. И мы надеемся, что как минимум будем не хуже и даже Нижний Новгород сможем удивить", - сказала она.

Шоу на ярмарке

Праздничная церемония началась с номера, который показали зрителям артисты из Новосибирска. Затем на уличном катке на нижегородской ярмарке началось шоу, совместившее красоту фигурного катания, передовые технологии и волшебство таинственного мира сказки. В шоу приняла участие плеяда известных фигуристов, а главные роли исполнили олимпийские чемпионки Алина Загитова и Татьяна Волосожар. Центральной декорацией стал главный ярмарочный дом, на котором разместили проекцию от компании Dreamlaser. Шоу готовили около 1,5 тыс. человек. Оно сопровождалось большим количеством спецэффектов, в том числе огненных.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде проходили на нескольких площадках, включая кремль, пешеходную Большую Покровскую улицу и ярмарку, также были организованы площадки в каждом районе города. Для местных жителей и туристов на открытии фестиваля показали ледовое шоу Ильи Авербуха, а для детей - шоу Татьяны Навки.

Культурно-просветительский проект "Новогодняя столица России" был запущен в 2012 году Министерством культуры РФ для развития туризма в стране. Ежегодно экспертный совет министерства на основе заявок выбирает город, которому присваивается статус новогодней столицы. При отборе учитывается уровень развития учреждений культуры и наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения масштабных мероприятий, готовность претендента к приему туристов. Победитель конкурса "Новогодняя столица России" должен подготовить оригинальную программу, отражающую специфику региона, его историю и культурное наследие.

Первой новогодней столицей 29 ноября 2012 года была объявлена Казань. Впоследствии этим статусом обладали Вологда (2014), Владимир (2015), Сортавала (2016), Тамбов (2017), Ханты-Мансийск (2018), Тула (2019), Рязань (2020), Калуга (2021).