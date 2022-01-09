Нижний храм Костромского кремля посвятят воинам-костромичам

КОСТРОМА, 9 января. /ТАСС/. Нижний храм восстанавливающегося Костромского кремля будет посвящен воинам-костромичам. Об этом ТАСС сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

"На зимний период запланирован большой объем внутренних работ в нижнем храме. Он будет посвящен воинам-костромичам. С Виктором Тырышкиным (меценат - прим. ТАСС) мы приняли совместное решение, что имена героев будут увековечены на белых гранитных плитах золотыми буквами", - сказал Ситников.

Губернатор сообщил, что сейчас в нижнем храме продолжается укладка гранитных полов. Также на данный момент полностью завершено устройство кровли Богоявленского собора, установлены окна, запущено отопление, уложены полы в верхней и средней части здания, установлены лифты.

"Внутреннее убранство Богоявленского собора будет полностью, насколько возможно, повторять интерьеры старого храма. С меценатом мы обсудили концепцию художественного оформления Богоявленского собора - росписи и иконостаса. Работы будет выполнять мастерская "Царьград" под руководством Дмитрия Трофимова, который ранее участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Изготовление иконостаса уже идет", - добавил Ситников.

Он отметил, что сохранилось архивное фото иконостаса, которое позволяет максимально приближенно к оригиналу воссоздать его внешний вид. Также по фото будут воссозданы архитектурные детали внутреннего облика собора - расположение окон, входной группы, всех элементов. Колокольня Костромского кремля уже построена с учетом исходной высоты - 64 метра. Куранты на ней исполняют отрывок из оперы Михаила Глинки "Иван Сусанин".

Костромской кремль - памятник церковного зодчества XVIII-XIX веков. Проект по воссозданию храмового комплекса, разрушенного в 1930-е годы, стартовал в 2015 году. Он реализуется на средства российского мецената Виктора Тырышкина. Возрождаемый комплекс уже становится центром притяжения многочисленных туристов и гостей города.