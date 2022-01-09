Эксперт: к концу новогодних выходных возможен рост заболеваемости из-за омикрон-штамма

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подъем заболеваемости ковидом в России возможен к концу новогодних выходных из-за распространения омикрон-штамма. Такое мнение в воскресенье выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала " Россия-1 ".

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма [коронавируса] "омикрон", - сказал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах, в России на данный момент выявили 103 случая заражения им. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.