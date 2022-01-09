{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: к концу новогодних выходных возможен рост заболеваемости из-за омикрон-штамма

Такое мнение выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Подъем заболеваемости ковидом в России возможен к концу новогодних выходных из-за распространения омикрон-штамма. Такое мнение в воскресенье выразил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в эфире телеканала "Россия-1".

На эту тему
"Омикрон" создан искусственно? Разбираем популярные версии о новом варианте SARS-CoV-2
"Омикрон" создан искусственно?

"К концу праздников, может быть, сразу после них у нас может случиться подъем заболеваемости, обусловленный распространением нового штамма [коронавируса] "омикрон", - сказал он.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже более чем в 100 странах, в России на данный момент выявили 103 случая заражения им. Специалисты полагают, что омикрон-штамм может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее других и содержит множество мутаций.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Эксперт заявила, что среди детей наблюдается наибольшее распространение коронавируса
В этой группе очень низок уровень иммунитета, отметила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора
Читать полностью