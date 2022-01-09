Эксперт заявила, что среди детей наблюдается наибольшее распространение коронавируса

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детского населения. Об этом в воскресенье заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала " Россия-1 ".

"Среди детей очень низок уровень иммунитета [от коронавируса], и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение [инфекции], и наиболее тяжелое течение", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 305,2 млн человек, почти 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 650 849 случаев заражения, выздоровели 9 686 912 человек, умерли 316 163. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.