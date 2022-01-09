{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт заявила, что среди детей наблюдается наибольшее распространение коронавируса

В этой группе очень низок уровень иммунитета, отметила замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детского населения. Об этом в воскресенье заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-1".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Среди детей очень низок уровень иммунитета [от коронавируса], и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение [инфекции], и наиболее тяжелое течение", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 305,2 млн человек, почти 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 650 849 случаев заражения, выздоровели 9 686 912 человек, умерли 316 163. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Китайский Тяньцзинь начал массовое тестирование населения после выявления "омикрона"
В городе было зафиксировано два внутренних случая заражения этим штаммом
Читать полностью