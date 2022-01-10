Вильфанд предупредил жителей столичного региона о переменчивой погоде на неделе

"Эта неделя с синоптической точки зрения будет очень необычная. 11 и 12 января будет вполне комфортная зимняя погода, но холодная, температура заметно понизится. В ночь на 11-е число будет около минус 10 градусов, но и днем уже существенно не поднимется температура. Особенно похолодание будет заметно в среду и четверг, когда температура ночью будет около минус 15 градусов, а по области - даже до минус 19 градусов. Днем в среду будет около 10-15 градусов мороза", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в ночь на четверг похолодание усилится. Столбики термометра будут опускаться до 16-21 градусов мороза. Однако уже днем 13 января начнется резкое потепление. К пятнице погода станет оттепельной.

"Казалось бы, наступила настоящая зима, но ничего подобного. Днем в четверг начнется постепенное потепление. Температура уже будет совершенно комфортная - 5-10 градусов мороза. Но особенно повышение температуры будет заметно в пятницу, когда ночью прогнозируется от пяти до десяти градусов мороза, а днем температура начнет стремиться к нулю. Мягкая погода будет трансформироваться в оттепель, которая продолжится и в субботу. Дневные температуры будут от минус четырех до плюс одного градуса. Вот такие резкие перемены", - отметил он.