Букингемский дворец обнародовал программу празднования платинового юбилея Елизаветы II

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Букингемский дворец опубликовал в понедельник программу праздничных мероприятий по случаю 70-летнего юбилея пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II.

Как следует из представленного списка, торжественные церемонии начнутся уже 10 января открытием кулинарного конкурса: любой желающий получит возможность приготовить особенное блюдо, посвященное правлению 95-летнего монарха. Отмечается, что самые интересные рецепты будут отобраны жюри под председательством писательницы и телеведущей Мэри Берри.

В один из дней в период с 12 по 15 мая, как ожидается, на территории Виндзорского замка пройдет представление с участием более 1 тыс. человек и 500 лошадей, посвященное истории Великобритании - от королевы Елизаветы I (правила с 1558 по 1603 год) до сегодняшних дней. Даты с 2 по 5 июня по случаю платинового юбилея будут объявлены выходными днями. В рамках праздничных мероприятий в центре Лондона состоится парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений королевских вооруженных сил, 200 лошадей и 400 музыкантов. Они пройдут по традиционному маршруту - от Букингемского дворца по улице Мэлл до плац-парада конной гвардии в сопровождении членов монаршей семьи верхом или в каретах.

3 июня будет организована специальная праздничная служба в соборе Святого Павла в британской столице, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, в котором будут задействованы звезды шоу-бизнеса со всего мира. В эти дни также для посетителей будут открыты королевская резиденция в Сандрингеме на востоке Англии и замок Балморал в Шотландии. В июле на фасадах Букингемского дворца, Виндзорского замка и Холирудского дворца в Эдинбурге пройдут световые шоу, посвященные восхождению королевы на трон, ее коронации и многолетнему правлению.

В данный момент неизвестно, будет ли сама Елизавета II участвовать во всех праздничных мероприятиях. По информации агентства PA, вероятно, большую часть церемониальных обязанностей на себя возьмут другие члены королевской семьи, в первую очередь наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на британском троне, а после смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX) она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих руководителей государств.