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Пандемия COVID-19

Глава Пентагона выздоровел после заражения коронавирусом

Ллойд Остин вернется к работе из офиса

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, у которого ранее был выявлен новый коронавирус, получил отрицательный результат теста на инфекцию и с понедельника вернется к работе из офиса. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

"Рад сообщить, что министр обороны сдал сегодня тест на ковид с отрицательным результатом и завтра вернется в офис. Он признателен за наличие вакцин, которые позволяют смягчить последствия вируса", - отметил представитель Пентагона. Кирби пояснил, что 68-летний Остин продолжит соблюдать рекомендации специалистов.

Сам Остин заявил в четверг, что благодаря вакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку. Об обнаружении у себя нового коронавируса Остин объявил 2 января. Тогда же он пояснил, что не передает другим полномочия министра обороны и, "насколько это возможно", намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых мероприятиях. На очных встречах его временно представляла первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Кирби ранее отмечал, что Остин продолжает активно работать, несмотря на ковид, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений. По словам Кирби, министра даже не пришлось возить на осмотр в военно-медицинский Центр имени Уолтера Рида в пригороде столицы США, "он поправляется дома".

Теги
СШАПандемия COVID-19Остин, Ллойд
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