МВД изменит экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. МВД России намерено изменить экзаменационные билеты теоретического экзамена на права, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, сейчас данные изменения прорабатываются.

"В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что эта работа связана с комплексом мероприятий по снижению аварийности по вине водителей, водительский стаж которых составляет менее двух лет, и совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями в целом. "Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", - пояснили в МВД.

Всего, по данным ГИБДД, в России за 11 месяцев 2021 года произошло более 7 тыс. ДТП с участием водителей со стажем управления до двух лет, в них погибли 682 человека, более 10 тыс. пострадали.

С 1 апреля вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права. Теоретический экзамен остался прежним, а практический теперь состоит только из одной части - поездки по городу.