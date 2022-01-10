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Новый год и Рождество - 2021

В Гидрометцентре сообщили, что морозный Старый Новый год ожидает лишь несколько регионов

В шести российских регионах температура воздуха опустится до минус 30-40 градусов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю 14 января ожидают лишь Красноярский и Алтайский края, Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. В этих регионах температура будет опускаться ниже 30 градусов мороза, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске - до 30 градусов мороза, в Туруханском крае - до 40 градусов мороза. Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край - тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4-6 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в остальных регионах России погода в новогоднюю ночь по старому календарю будет достаточно мягкой.

Теги
РоссияАлтайский крайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман МенделевичНовый год и Рождество - 2021
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