В Иркутской области осужденные в ИК-2 прекратили голодовку

ИРКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Осужденные в исправительной колонии № 2 (ИК-2) в Иркутской области, которые 29 декабря объявили голодовку, прекратили акцию протеста. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управлении ФСИН по региону.

"9 января 2022 года в ИК-2 (город Ангарск) трое осужденных прекратили голодовку. Все осужденные принимают пищу согласно распорядку дня. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, 29 декабря 2021 года трое осужденных, которые содержатся в едином помещении камерного типа, обратились к администрации колонии с письменными заявлениями об отказе от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пили воду и чай. За состоянием их здоровья наблюдали медики.

ИК-2 в Ангарске является колонией строгого режима. Там содержатся заключенные, впервые осужденные за тяжкие преступления. По данным ГУ ФСИН по региону, в единое помещение камерного типа отправляют лиц, злостно нарушающих порядок отбывания наказания и негативно настроенных в отношении представителей администрации исправительного учреждения.