Австралия начала прививать детей от 5 до 11 лет против COVID-19 вакциной Pfizer

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Власти Австралии с понедельника начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от коронавирусной инфекции препаратом американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Грег Хант.

Он заявил, что "3 млн доз вакцины будут распространены перед началом нового учебного года (начинается 2 февраля - прим. ТАСС), чтобы 2,3 млн детей, имеющих право на прививку против COVID-19, могли сделать первый укол". Глава ведомства отметил, что дети в возрасте от 5 до 11 лет будут привиты двумя дозами препарата, вводимыми с промежутком в восемь недель.

Также министр сообщил, что к настоящему моменту почти 19 млн взрослых жителей Австралии (более 92%) полностью привиты против коронавируса, а более 3 млн из них уже получили бустерную дозу вакцины. "В возрастной категории от 12 до 15 лет полностью вакцинированы более 910 тыс. человек (74%), а теперь дети от 5 до 11 лет также могут получить защиту, которую обеспечивает вакцина против COVID-19", - сказал Хант.

На сегодняшний день препарат концерна Pfizer - BioNTech является единственной вакциной, одобренной для иммунизации детей в Австралии, однако национальный фармрегулятор рассматривает заявку американской компании Moderna, предлагающей использовать произведенную ею вакцину против коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Хант отметил, что правительство страны "уже заключило ряд соглашений на поставку этого препарата, чтобы он был доступен в стране после одобрения" регулятора.

Согласно последним данным австралийского Минздрава, в стране зафиксировано свыше 1 млн случаев заражения коронавирусом, из них 381,2 тыс. активных, умерли 2 387 человек.