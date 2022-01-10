В Биробиджане построят новую школу на 1 275 мест

ТАСС, 10 января. Власти Еврейской автономной области, Сбербанк и ГК "Просвещение" подписали трехстороннее соглашение о строительстве школы в Биробиджане, новое учреждение построят на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщается на сайте областного правительства в понедельник.

"Концессионное соглашение заключается на десять лет. Еврейская автономная область берет на себя обязательство постепенно погасить инвестиционные вложения в строительство новой школы. При поддержке Сбербанка и группы компаний "Просвещение" область получит новую общеобразовательную организацию на 1 275 мест", - приводятся в сообщении слова и.о. начальника департамента образования ЕАО Натальи Соловченковой.

К строительству здания приступят в этом месяце. Планируется демонтировать старое здание школы №10, начать закладку фундамента и непосредственно строительство. Срок работ - 18 месяцев.

В новой школе будут современные классы с лабораториями, библиотечно-информационный центр, специальные помещения для групп продленного дня начальной школы, кабинеты трудового воспитания - комната со столярными инструментами для мальчиков и помещение для кройки, шитья и кулинарии для девочек. Физкультурный блок площадью 1 000 квадратных метров будет включать в себя два зала и снарядные. Двор школы оборудуют спортивными тренажерами и беговыми дорожками.

"Строительство школы в Биробиджане в рамках государственно-частного партнерства - большой шаг для нашей области. Это первый проект такого значимого масштаба. У Сбера большой опыт в области государственно-частного партнерства, и нам важно помогать в развитии регионов, участвовать в социальной жизни", - цитируют в сообщении управляющего биробиджанским отделением Сбербанка Артема Янарова.

Отмечается, что Еврейская автономия - пока единственный регион Дальневосточного федерального округа, который сотрудничает с ГК "Просвещение".