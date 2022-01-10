В Новосибирской области сняли ограничения с работы детских развлекательных центров

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Работа детских развлекательных центров в Новосибирской области, приостановленная в конце декабря, возобновляется с 10 января. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник губернатор области Андрей Травников.

В декабре Травников сообщал, что считает необходимым остановить работу детских развлекательных центров и комнат в период зимних каникул для того, чтобы не допускать скученность детей в малых помещениях, где сложно обеспечить меры санитарной безопасности в условиях роста заболеваемости детей COVID-19. Ограничения начали действовать с 29 декабря.

"С сегодняшнего дня оканчивается ограничение на работу детских развлекательных центров", - сказал он. Губернатор добавил, что, несмотря на ожидаемый рост заболеваемости, введение новых ограничений в регионе не планируется.

Как сообщил глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, восьмую неделю в Новосибирской области наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. Однако, по его словам, значительное снижение фиксируется только в последние две недели. Так, за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 23%.

С 12 октября в регионе введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.