Число суточных заражений коронавирусом в Югре снизилось до показателей начала сентября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе снизилось до показателей начала сентября 2021 года и за минувшие сутки составило 144 человека, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

По его данным, последний раз в Югре 142 новых случая коронавируса за сутки зафиксировали 10 сентября 2021 года. После этого количество новых заболевших в ХМАО ежесуточно росло и доходило до 261.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 144 новых случая COVID-19 в 15 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за сутки в Югре от последствий новой коронавирусной инфекции умерли шесть человек. За все время в ХМАО по состоянию на 10 января 97 тыс. человек заболели коронавирусом, 91,5 тыс. пациентов выздоровели, 2 058 умерли.

В регионе до 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей. Также под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. В регионе ввели обязательную самоизоляцию жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников определенных сфер.