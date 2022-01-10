Новосибирский мастер изготовил розу, помещающуюся в игольном ушке

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Новосибирский мастер микроминиатюры Владимир Анискин изготовил миниатюрную розу размером в несколько миллиметров, помещающуюся в игольном ушке. Об этом он сообщил на своей странице "Вконтакте" в понедельник.

"Роза выполнена из красителя и состоит из 30 деталей, 19 из которых приходится на бутон", - говорится в сообщении.

В разговоре с ТАСС Анискин пояснил, что материал, из которого изготовлена роза - это краситель, обработанный таким образом, что может держать мелкую пластику. Размер цветка составляет около 0,9-1 мм в ширину и 4 мм в длину. В дальнейшем мастер рассчитывает использовать розу в своем творческом проекте. Сейчас он работает над оформлением цветка.

Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года мастер работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований.