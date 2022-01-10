Прокуратура сообщила о несоблюдении сроков строительства инфекционной больницы Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Центрального района Оренбурга выявила нарушение сроков исполнения государственного контракта по строительству инфекционного госпиталя на 186 мест, сдача которого должна была пройти 30 декабря 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

"Прокуратурой Центрального района Оренбурга проведена проверка исполнения государственного контракта ООО "Новая Уральская Компания" по строительству объекта капитального строительства "Инфекционный госпиталь на 186 коек", срок выполнения работ по которому был установлен до 30 декабря 2021 года. <...> ООО "Новая уральская компания" нарушены сроки исполнения государственного контракта", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что работы по строительству объекта не завершены в полном объеме. Как уточняется в сообщении, в отдельных корпусах отсутствует потолочное покрытие, вентиляция, линолеум, напольное плиточное покрытие, облицовка на дверных проемах, в прачечную не подведена вода и канализация. Завезенное медицинское оборудование, медицинская мебель частично не установлена, обратили внимание в ведомстве. При этом акт выполнения работ заказчиком также не подписан в связи с отсутствием фактического исполнения обязательств подрядчиком. "В целях устранения нарушений требований федерального законодательства прокуратурой района руководитель организации вызван в прокуратуру района для вручения представления об устранении нарушений требований законодательства, а также для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ "Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства". Ход строительства и сдачи инфекционного госпиталя находится на ежедневном контроле у прокурора Центрального района Оренбурга", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщала пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, по состоянию на 30 декабря оборудование для новой инфекционной больницы закупили в полном объеме, часть ввели в эксплуатацию, проводились пуско-наладочные работы. На объекте смонтировали кислородную станцию, станцию термического обеззараживания стоков, завершили монтаж наружных инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории, во все корпуса подвели воду и отопление, подключили сети электроснабжения, газораспределения и котельную. Все необходимые процедуры по приемке и лицензированию объекта планировалось провести в течение двух месяцев, а принимать первых пациентов в новой больнице медики намерены в марте 2022 года.

Новый инфекционный госпиталь в Оренбурге

Инфекционный госпиталь стоимостью 2,7 млрд рублей начали строить в Оренбургской области в 2021 году, около 1 млрд рублей затрат на строительство и оснащение передадут в бюджет из средств благотворителей. Как стало известно в конце ноября, правительство России на завершение строительства областной инфекционной больницы выделит региону 500 млн рублей.

Медучреждение находится в Оренбургском районе и представляет собой комплекс современных быстровозводимых корпусов со всем необходимым для оказания качественной медпомощи. При необходимости в чрезвычайных условиях количество коек госпиталя можно будет увеличить со 186 до 379. Новая инфекционная больница состоит из 13 корпусов, девять из которых предназначены для медицинской деятельности. Построены отделения на 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта.