В Казахстане сообщили, что почти все объекты здравоохранения работают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Все объекты здравоохранения Казахстана, кроме медицинских организаций Алма-Аты, работают в штатном режиме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана по итогам совещания, которое провел исполняющий обязанности главы правительства Казахстана Алихан Смаилов.

"Все объекты здравоохранения по республике работают в штатном режиме за исключением медицинских организаций Алма-Аты, которые оказывают только экстренную помощь", - говорится в сообщении.

Правительством создана межведомственная следственная оперативная группа для изучения причин беспорядков. "Генеральной прокуратурой начаты досудебные расследования по фактам совершения актов терроризма, организации и участия в массовых беспорядках. Личный состав силовых структур переведен на особый режим несения службы и повышенной боевой готовности. Из чрезвычайного резерва правительства выделены необходимые средства на оснащение спецподразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии", - пояснили в пресс-службе.

Власти принимают меры по оказанию материальной помощи семьям погибших в ходе массовых беспорядков сотрудников силовых структур.