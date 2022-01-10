Расписание поездов Курского и Савеловского направлений МЖД изменится в январе

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в январе в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"В январе изменится расписание пригородных поездов Курского и Савеловского направлений МЖД в связи с работами по модернизации объектов энергообеспечения на участках Дмитров - Каналстрой и Красный Строитель - Щербинка. Обращаем внимание пассажиров, что на Савеловском направлении в будние дни с 11 по 31 января электропоезда № 6346 Москва - Савелово (в 08:56), № 6351 Савелово - Москва (в 11:38), № 6906 Москва - Дубна (в 07:26) и № 6909 Дубна - Москва проследуют укороченным маршрутом от/до станции Вербилки, у нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что на Курском направлении в ночные часы с 12 по 31 января некоторые поезда, в том числе МЦД-2, выведены из расписания на участках Москва - Подольск, Москва - Львовская и Нахабино - Подольск.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".