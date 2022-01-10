Обнаруженная под Азовским морем вода может быть использована как питьевая

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Вода, обнаруженная в ходе буровых работ в акватории Азовского моря, может быть использована как питьевая после необходимой водоподготовки. Об этом говорится в презентации вице-премьера Марата Хуснуллина, опубликованной в понедельник на его странице в Instagram.

"Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая", - говорится в документе.

Отмечается, что работа по поиску питьевой воды под Азовским морем продолжается.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получали воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни.