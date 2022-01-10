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Протесты в Казахстане

Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве

Меры безопасности вокруг посольства по-прежнему усилены на фоне напряженной ситуации в республике

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Люди несут цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре в понедельник в день общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, которые начались 2 января в республике, передает корреспондент ТАСС.

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Над зданием казахстанского диппредставительства приспущен национальный флаг в знак скорби по жертвам январских беспорядков в стране.

Как убедился корреспондент ТАСС, меры безопасности вокруг посольства по-прежнему усилены на фоне напряженной ситуации в республике. По состоянию на 10:00 мск у дипучреждения сохраняется спокойная обстановка, сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру здания. С 10 января после новогодних праздников диппредставительство возобновило работу в штатном режиме.

 10 января объявлено днем общенационального траура по погибшим.

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КазахстанПротесты в Казахстане
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