Люди несут цветы к посольству Казахстана в Москве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Люди несут цветы к посольству Казахстана на Чистопрудном бульваре в понедельник в день общенационального траура по погибшим в массовых беспорядках, которые начались 2 января в республике, передает корреспондент ТАСС.
Над зданием казахстанского диппредставительства приспущен национальный флаг в знак скорби по жертвам январских беспорядков в стране.
Как убедился корреспондент ТАСС, меры безопасности вокруг посольства по-прежнему усилены на фоне напряженной ситуации в республике. По состоянию на 10:00 мск у дипучреждения сохраняется спокойная обстановка, сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру здания. С 10 января после новогодних праздников диппредставительство возобновило работу в штатном режиме.
10 января объявлено днем общенационального траура по погибшим.