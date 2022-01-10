В АТОР сообщили, что в Россию вернулись более половины находящихся в Казахстане туристов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Около 500 российских туристов, по данным на начало 2022 года, находились в Казахстане, более половины из них вернулись в РФ. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные представителей отрасли.

"Граждан России, которые прибыли на новогодние праздники в Казахстан с классическими туристическими целями, не могло быть много. Вероятно, в начале года в Казахстане их было не более 300-500 человек, и какая-то часть из этого количества, возможно, более половины, уже вернулась в Россию", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что речь идет о самостоятельных туристах, которые сами бронировали перелет и размещение в отелях Казахстана. По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, всего к вечеру 9 января из страны вывезены 1 422 гражданина РФ.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, слова которого приводит АТОР, рассказал, что путешествующие в Казахстан российские туристы, как правило, отправляются зимой на горнолыжный курорт Чимбулак рядом с Алма-Атой, и значительно меньше - в столицу Нур-Султан. В целом организованный турпоток в эту страну из РФ упал в 50 раз по сравнению с 2019 г. Абсолютное большинство поездок в Казахстан из России и до пандемии совершалось не с туристическими целями, напомнил эксперт.