На Ямале установят памятник первооткрывателям Арктики

ТАСС, 10 января. Памятник отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, проложившим Северный морской путь, откроют в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) недалеко от переправы через Обь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Памятник будет выполнен в виде навигационного знака (маяка) по сохранившимся эскизам руководителя Обь-Енисейского отряда Великой Северной экспедиции лейтенанта Дмитрия Овцына. Именно такие маяки были установлены по берегам Обской губы моряками отряда, прокладывающими путь из Оби в Енисей. Место для возведения архитектурной композиции выбрано не случайно. Располагаясь в точке отправления пассажирских судов, памятник будет символизировать начало движения по пути первооткрывателей", - говорится в сообщении.

Строительство памятника начнется в этом году в рамках проекта "Из Оби в Енисей. Отряду Овцына посвящается" и приурочено к 285-летию открытия пути, соединившего две реки - Обь и Енисей.

Памятник будет находиться на возвышенности, в связи с чем планируется обустройство лестницы и парковки со стороны дороги. На площадке в центре маяка установят информационную стелу из гранитного монолита со справочными материалами об истории открытия морского пути из Оби в Енисей и картой маршрута экспедиции.

Обско-Енисейский отряд - единственный отряд экспедиции, который полностью выполнил поставленную задачу и в 1737 году нашел путь из Оби в Енисей. Отрядом Овцына составлены карты неизвестного ранее участка Карского моря, которыми мореплаватели пользовались последующие 200 лет.