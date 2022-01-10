В Алма-Ате снова отключили интернет

АЛМА-АТА, 10 января. /ТАСС/. Интернет в Алма-Ате отключен в очередной раз, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС.

Ранее в тот же день доступ к проводному и мобильному интернету в городе был возобновлен после нескольких дней отсутствия.

В понедельник в Нур-Султане был также возобновлен доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице с воскресенья. Как передает корреспондент ТАСС, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. В Алма-Ате беспорядки приобрели самый широкий масштаб.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.