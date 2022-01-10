В Москве за новогодние праздники задержали почти 600 водителей с признаками опьянения

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали почти 600 водителей с признаками опьянения за период новогодних и рождественских праздников в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

"Почти 600 водителей с признаками опьянения задержаны нашими сотрудниками в праздничные дни (с 1 по 9 января). У 274 установлено состояние опьянения, 290 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования и 20 уже лишены права управления за подобное нарушение, их ждет уголовная ответственность", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД России 31 декабря прошлого года сообщили, что сотрудники ведомства будут искать пьяных водителей в ходе новогодних праздников. Там подчеркнули, что не стоит ждать от сотрудников лояльного отношения к выпившим водителям, несмотря на праздники.

В России в 2021 году в авариях, произошедших по вине пьяных водителей, погиб каждый четвертый.