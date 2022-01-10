Число гостей уральского "Парка Сказов" в новогодние праздники выросло на 58% в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Число посетителей арамильского "Парка Сказов" в Свердловской области в новогодние выходные с 31 декабря по 9 января выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 58%, достигнув более 8,5 тыс. гостей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь парка Влад Бородин.

"Парк Сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.

"С 31 декабря по 9 января "Парк Сказов" посетили чуть более 8,5 тыс. человек. Это на 58% больше, чем показатели 2021 года", - сказал Бородин. В частности, более чем на 60% выросла посещаемость ресторана "Гуси-Лебеди" на территории Парка Сказов, в том числе ввиду отмены предъявления ковид-сертификатов.

Он пояснил, что среди причин роста посещаемости - смягчение по сравнению с прошлым годом ковидных ограничений и в целом снижение настороженности людей по отношению к массовым мероприятиям на открытом воздухе, а также активный запуск продаж билетов через сайт - в результате многие билеты на новогодние елки раскупили уже за две недели до мероприятий.

"В прошлом сезоне значительно уменьшился поток школьных групп и групп от турфирм. В этом сезоне поток гостей по данным направлениям значительно вырос. Наполнение программ меняется каждый год - в этом году одним из главных введений стало театрализованное представление у сцены с активным взаимодействием всех гостей парка. Это нужно, чтобы предлагать людям альтернативу заполненным помещениям и не уменьшать наполнение программ", - поделился Бородин.

При этом, по его словам, показатели могли быть и выше, если бы не похолодание и морозы с 4 по 6 января.