Россияне рассказали об эмоциях от чтения родительских чатов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Почти треть опрошенных россиян (31%), имеющих детей или внуков, которые ходят в детский сад, школу или секции, состоят в родительских чатах в мессенджерах. При этом, как свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), от чтения переписки в них участники чаще испытывают положительные эмоции, чем отрицательные.

"Среди россиян, имеющих детей или внуков, которые ходят в детский сад, учатся в школе или посещают секции, кружки и тому подобное, 31% состоят в родительских чатах: 23% состоят в чатах WhatsApp, 11% - в чатах Viber, а 5% - в чатах "ВКонтакте", две трети (65%) не состоят в таких чатах", - говорится в материалах исследования.

Почти каждый пятый (21%) опрошенный участник родительских чатов чаще испытывает положительные эмоции при чтении переписки в них, об отрицательных эмоциях сообщил почти каждый десятый (11%) респондент. Еще 30% участников опрошенных испытывают и положительные, и отрицательные эмоции одинаково часто, у 35% подобные чаты не вызывают никаких эмоций.

Четверть (25%) опрошенных участников родительских чатов сообщили, что наиболее часто обсуждаемой темой в них становятся вопросы сбора денег, столько же назвали самыми обсуждаемыми иные организационные вопросы. Кроме того, по данным 22% респондентов, чаще всего в таких группах обсуждают учебный процесс и подготовку к ЕГЭ, а также поездки и праздники (18%) и домашние задания (15%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 15 октября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.