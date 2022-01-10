Правительство выделило Крыму в 2021 году около 2 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Власти России в прошлом году выделили около 2 млрд рублей на ликвидацию последствий природных чрезвычайных ситуаций, происходивших в Крыму, говорится в опубликованной в понедельник презентации вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Выделено в 2021 году - 1,98 млрд рублей", - сообщается в презентации, уточняется, что наибольшую сумму - около 518 млн рублей - выделил Минтранс РФ.

Крым летом 2021 года трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали три человека, около 60 пострадали. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.