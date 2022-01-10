Более 36 тыс. км дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Свыше 36,6 тыс. км дорог очистили и обработали в Московской области после снегопада за сутки. В настоящее время на уборку выведено более 2,7 тыс. единиц спецтехники, сообщила в понедельник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Подмосковье за сутки обработали и очистили более 36,6 тыс. км дорог. Все дорожные службы региона переведены на усиленный режим работы из-за снегопада", - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба, к настоящему времени дорожные службы провели полный цикл уборки дорог, ведется второй. "Сейчас на дороги выведено более 2,7 тыс. техники, из них порядка 1,8 тыс. - для уборки региональных и муниципальных дорог, еще более 900 дорожных машин - для содержания федеральных трасс", - сказал Гержик.

В министерстве уточнили, что в понедельник снегопад продолжится, на дорогах возможно образование гололедицы. Автомобилистов просят быть внимательными за рулем и не нарушать скоростной режим.