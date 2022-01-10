Темпы заражения коронавирусом в Псковской области за неделю снизились на 30%

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. Темпы распространения коронавируса в Псковской области, где общее число заразившихся превысило 72 тыс., за неделю снизились на 30%. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Снижение темпов распространения заболеваемости на прошлой неделе составило порядка 30%", - написал губернатор в своем Instagram.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 72 168 человек, выздоровели 68 545 пациентов, 1 313 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области введена обязательная вакцинация для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.