Коэффициент распространения коронавируса в РФ впервые с середины ноября превысил единицу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник вырос до 1,03. Он превысил единицу впервые с 14 ноября 2021 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался выше единицы сразу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших. В Санкт-Петербурге он увеличился до 1,04, в Ростовской области - до 1,16 (для региона это максимум с начала июля прошлого года), в Подмосковье - до 1,22, а в Москве, напротив, немного снизился и составил 1,61.

В Воронежской и Самарской областях индикатор равен 0,93, в Свердловской области - 0,92, в Пермском крае - 0,84, в Нижегородской области - 0,82, в Красноярском крае - 0,79.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.