Победитель конкурса "Лидеры России" возглавила кадровое управление ФНС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Вероника Прищепа назначена начальником Управления развития кадрового потенциала и служебной культуры ФНС России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей".

"Вероника Прищепа, член клуба "Эльбрус", победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" (флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей") заняла должность начальника Управления развития кадрового потенциала и служебной культуры ФНС России. Она будет заниматься внедрением современных HR-инструментов в работу Федеральной налоговой службы РФ", - сказано в сообщении.

Прищепа была приглашена в ФНС России после победы в первом сезоне конкурса "Лидеры России", за время работы участвовала в организации таких кадровых проектов, как "Сделай карьеру сам", который направлен на выявление управленцев с высоким потенциалом внутри структуры ФНС, и "ПРОдвижение", целью которого является развитие сотрудников младше 35 лет. "Спустя три года мне доверили возглавить новое подразделение - Управление развития кадрового потенциала и служебной культуры. Искренне верю, что сила ФНС не в технологиях и в проектах, а в людях. Именно они, работая командой, достигают успехов", - отметила Прищепа.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Клуб "Эльбрус" насчитывает 335 членов, которые являются победителями и финалистами конкурса "Лидеры России", а также выпускниками программы кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Ключевой миссией клуба является формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 37,5 тыс. человек приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 г. по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.