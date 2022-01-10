Метель и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве до вечера понедельника

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Метель, гололедица и снежные заносы на дорогах ожидаются в Москве в ближайший час и до вечера понедельника. Об этом сообщает столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

"10 января с 12:00 до 21:00 в Москве ожидаются сильный снег, местами метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица", - сообщили в департаменте.

Москвичам советуют во время непогоды не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а также выбирать нескользящую обувь на рельефной подошве, водителям - соблюдать скоростной режим, так как во время метели повышается риск образования пробок и аварий. Для вызова экстренных служб надо звонить 101 или 112.