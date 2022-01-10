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План по вакцинации от коронавируса выполнили почти на 93% в Липецкой области

Ревакцинировались более 183 тыс. человек

ТАСС, 10 января. Медики в Липецкой области привили от коронавируса почти 700 тыс. жителей региона, в том числе дважды - более 677,8 тыс. человек, что составляет 92,8% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

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"Привито однократно 696 910 человек, двукратно привито 677 857 человек", - сообщила она.

По данным пресс-службы, ревакцинацию прошли более 183 тыс. человек. В регионе ввели обязательную вакцинацию представителей отдельных профессий, в том числе образования, здравоохранения, общественного транспорта, учреждений питания, социальных услуг, ЖКХ и других, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 730 008 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Липецкой области выявили 85 058 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 78 603 человека, 2 875 умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, действует система QR-кодов.

Теги
РоссияЛипецкая областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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