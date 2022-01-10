В 2022 году в Сочи ожидают 7 млн туристов

СОЧИ, 10 января. /ТАСС/. Власти Сочи прогнозируют, что в 2022 году курорт посетят около 7 млн человек, турпоток сохранится на уровне рекордного 2021 года, сообщила журналистам заместитель главы города Инна Петухова.

"Мы предполагаем, что в 2022 году будет не меньше туристов, примерно до 7 млн человек", - сказала она.

2021 год стал для Сочи рекордным. Прогнозировалось, что город примет около 6,5-6,8 млн человек, но туристический поток составил 7 млн человек, что на 500 тыс. гостей больше, чем в допандемийный 2019 год.

Только за новогодние праздники в Сочи отдохнули порядка 270 тыс. гостей. В пиковые дни загрузка средств размещения доходила до 98%. По данным властей, горнолыжные курорты смогли справиться с туристическим потоком, очередей практически удалось избежать, серьезных инцидентов не фиксировалось.

"Если сравнивать с прошлым годом, то отлично выстроена работа с волонтерами, распределением очередей. Два дня только были очереди, но их быстро распределили волонтерами. Курорты уже научились, давно работаем в режиме повышенной готовности", - сказала Петухова.

Два раза за весь период праздников в горах Сочи отмечались очереди на подъемниках, что было связано с обильным снегопадом. Из-за осадков и лавиноопасности пришлось закрыть верхние трассы, работали только локации, расположенные ниже 1,5 тыс. м.