Пять образовательных программ нефтяного вуза в Грозном прошли международную аккредитацию

ГРОЗНЫЙ, 10 января. /ТАСС/. Международную аккредитацию прошли пять образовательных программ Грозненского государственного нефтяного технического университета (ГГНТУ). Об этом в понедельник рассказал журналистам проректор по учебной работе вуза Ибрагим Гайрабеков.

"Нами был проведен детальный анализ своей деятельности, подготовлен отчет в соответствии с пятью стандартами международного образования. Этот отчет пристально изучили эксперты Независимого агентства аккредитации и рейтинга, которое является международным аккредитационным агентством по обеспечению качества образования. Комиссия оценила качество образовательной деятельности вуза и ее соответствие мировым стандартам", - отметил Гайрабеков.

По словам ректора ГГНТУ Магомеда Минцаева, аккредитация позволит университету развивать деятельность в области академической мобильности студентов и преподавателей, а также станет преимуществом для формирования привлекательной репутации вуза за рубежом и привлечения иностранных абитуриентов. "Пройденная аккредитация и международное признание - показатель высокого качества образовательной организации и степени компетентности наших сотрудников", - добавил ректор.

Грозненский нефтяной институт был основан в 1920 году как Высший нефтяной техникум. В 1929 году учебное заведение приобрело статус вуза союзного значения. Ученые института занимались фундаментальными разработками в области нефтегазовой геологии и геофизики, бурения и разработки нефтяных и газовых скважин, нефтепереработки и нефтехимии, теплофизики, строительства. В 2011 году вуз получил статус технического университета.