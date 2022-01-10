Рост числа обращений жителей Алтайского края к медикам в праздники составил почти 20%

БАРНАУЛ, 10 января. /ТАСС/. Увеличение количества обращений жителей к медикам почти на 20% в период праздников зафиксировали в Алтайском крае. Динамика связана с заболеваемостью коронавирусной и респираторной инфекциями, сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"В этом году мы отмечаем увеличение количества обращений по сравнению с аналогичным периодом десяти праздничных дней прошлого года. Так, с 31 декабря по 9 января количество обращений в поликлиники превысило 68 тыс. случаев, за такой же период прошлого года было более 58 тыс. обращений, по сути, на 20% рост. Он обусловлен обращаемостью пациентов с признаками респираторной, ковид-инфекции", - сказал Попов.

Он также отметил, что увеличение обращаемости связано также с неотложным форматом оказания медицинской помощи, в котором работали поликлиники. Во время праздников медики выезжали на дом к пациентам, организовывали кабинеты для больных с повышенной температурой в медучреждениях.

"Мы работали в усиленном режиме. Для наших поликлиник это был особый режим работы. Понимая необходимость оказания помощи в поликлиниках края, мы приняли решение о бесперебойности оказания медпомощи. Говоря о службе "скорой помощи", стоит отметить, что количество обращений было примерно одинаковым по сравнению с прошлым годом. Кроме того, количество ПЦР-тестов выполнено значительно большее - 35 261 исследование, тогда как в прошлом году - 23 901 исследование было выполнено. Уровень ПЦР тестирования выше, чем в прошлом году", - отметил Попов.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, эпидемиологи ожидают роста заболеваемости коронавирусом после первой рабочей недели в 2022 году. Она связала это с тем, что люди, которые на праздниках занимались самолечением, в рабочие дни обратятся к медикам. Калинина полагает, что рост не будет взрывным и прогнозируется на уровне 20-30% - как и в 2021 году после праздничных дней.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвердился у 122 612 человек. В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 656 человек. В регионе полностью привиты 1,05 млн жителей.