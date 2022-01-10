Первую в Нижегородской области пациентку с омикрон-штаммом выписали из больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Первую заразившуюся омикрон-штаммом коронавируса пациентку в Нижегородской области выписали из больницы, сообщили в понедельник в Минздраве региона.

"После контрольных исследований и получения отрицательных результатов ПЦР-тестирования, пациентка с полным выздоровлением была выписана из стационара в новогодние каникулы. Карантин ей соблюдать не нужно. Все контактирующие с ней лица также проходили ПЦР-тестирование, результаты отрицательные, заболевших и госпитализированных нет", - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в начале января в регионе выявили первый случай штамма "омикрон" коронавируса. 28-летняя пациентка не была вакцинирована, заболевание сопровождалось вирусной пневмонией, было поражено до 25% легких.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в области выявлено 233,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 219,1 тыс. человек выздоровели, 10 тыс. умерли. Полную вакцинацию прошли чуть больше 1,7 млн человек, коллективный иммунитет находится на уровне 63,5%. В регионе введен масочный режим и обязательная вакцинация для сотрудников ряда социально значимых сфер.