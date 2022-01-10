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Пандемия COVID-19

Темпы распространения коронавируса в Севастополе стабилизировались на нижнем уровне

По словам замгубернатора Александра Кулагина, снизилось число случаев внебольничной пневмонии и находящихся на амбулаторном лечении

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом в Севастополе остается на одном уровне в течение двух недель, что означает стабилизацию эпидобстановки, сообщил в понедельник на аппаратом совещании городского правительства замгубернатора Александр Кулагин.

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"Пока про рост говорить не приходится, какая-то нижняя стабилизация произошла. Если говорить по коэффициентам, они две недели находятся на одном уровне. Коэффициент распространения немного вырос, поскольку заболеваемость в 60 с чем-то человек дает рост коэффициента распространения, так как раньше было ниже. Но темпы прироста сохранились на прежнем уровне", - сказал Кулагин.

По его словам, количество регистрируемых случаев внебольничной пневмонии снизилось практически в два раза. Кулагин добавил, что снижается число больных коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. В больницах развернуты 602 койки, из них свободны - 140.

В Севастополе до 31 января продолжает действовать режим повышенной готовности. По данным правительства, в последние несколько недель в городе снижается число новых случаев заражения: если в октябре и ноябре количество выявляемых случаев несколько раз обновило максимум, превысив 300 человек в сутки, то в декабре этот показатель не достиг и 100. За последние сутки зарегистрировали 65 новых заражений.

В начале декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Севастополь первым в стране перешел порог коллективного иммунитета - показатель составляет 80,8%, то есть привиты или переболели 328 тыс. человек (однако местные власти неоднократно отмечали, что при официальной численности населения 510 тыс. человек в регионе проживают гораздо больше).

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