Кабмин выделил 500 млн рублей на турпоездки школьников по родным краям

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство России направляет около 500 млн рублей на программу, которая позволит школьникам знакомиться с историей родного края в коротких туристических поездках. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Сейчас мы запускаем новую программу, пока в качестве эксперимента. Ее главная цель - познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий, чтобы они могли узнать много нового о том, что находится совсем рядом", - сказал он.

Кабмин рассчитывает, что в этом году более 100 тыс. учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки с одной или несколькими ночевками, "с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях", отметил Мишустин. "Правительство выделило на эти цели 500 млн рублей", - сообщил он.

Субсидии в текущем году получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для школьников. Средства позволят компенсировать им затраты на этот проект.

Глава кабмина подчеркнул, что важно эффективно реализовать пилотную программу, чтобы в дальнейшем она "продолжила свое развитие и охватила большее число регионов". При этом главное, по его словам, чтобы "как можно больше ребят смогли бы воспользоваться возможностями для культурно-познавательных поездок".

"Средства для этого у нас предусмотрены в достаточном объеме. Конечно, нельзя забывать и об обеспечении безопасности детей, в том числе о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, но уверен, что для ребят это будут очень интересные и увлекательные путешествия", - подытожил премьер.