Около 100 тыс. детей смогут отдохнуть по программе развития школьного туризма в 2022 году

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Не менее 100 тыс. учащихся смогут отдохнуть по программе развития школьного туризма, которая будет запущена в России весной 2022 года, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"У российских школьников уже весной появится возможность отправиться в путешествие. Ожидаем, что по итогам реализации в этом году не менее 100 тыс. учащихся смогут отдохнуть, обогатить свои знания о родном крае", - сказал Чернышенко.

По словам Мишустина, правительство РФ направит около 500 млн рублей на программу, которая позволит школьникам знакомиться с историей родного края в коротких туристических поездках. В текущем году субсидии получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для школьников. Средства позволят компенсировать им затраты на этот проект.

Как уточнил Чернышенко, программа будет запущена в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", на ее цели до 2024 года предусмотрено 3,5 млрд рублей. Программа направлена на повышение доступности познавательного туризма для учащихся 5-9 классов.

"География самая обширная: от Сахалина до Калининграда, от Адыгеи до Новгорода. И это будет осуществляться в соответствии с законом о государственном социальном заказе. Губернаторам предстоит оперативно принять нормативные акты по установлению правил участия школьников в программе и сформировать реестры исполнителей, которые будут осуществлять эти услуги", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии и гостиницы. Продолжительность поездки будет составлять не менее 24 часов. Стоимость таких поездок за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей на каждого учащегося, из которых 5 тыс. рублей будут гарантированной суммой из федерального бюджета. В правительстве рассчитывают, что к следующему этапу программы подключатся и другие субъекты РФ, заключил Чернышенко.