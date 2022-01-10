Высота сугробов в Петербурге достигла рекордной отметки 37 см

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге в понедельник достигла 37 см. Такой показатель зафиксировали впервые за эту зиму, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург обновил рекорд нынешней зимы по снегу. По данным метеостанции Санкт-Петербурга, сегодня, 10 января, высота снежного покрова в Северной столице достигла 37 см. Это произошло впервые с начала нынешней зимы", - написал синоптик.

Как отметил Леус, достижение обновилось и в Ленинградской области - в Лодейном Поле, в северо-восточной части региона, снежный покров - также впервые с начала зимы - достиг 66 см. Аналогичные показатели зафиксировали в Тихвине на юго-востоке области.

Согласно прогнозу, температурный фон в городе в течение дня будет постепенно понижаться: к вечеру похолодает до минус 10-12 градусов, в Ленинградской области - до минус 9-14 градусов. "К утру вторника в Северной столице морозы окрепнут до минус 16-18 градусов, а следующей ночью температура опустится ниже минус 20 градусов", - рассказал Леус.

Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, за прошлую неделю с улиц Петербурга собрали и вывезли почти 320 тыс. кубометров снега, а это примерно 16 тыс. наполненных самосвалов. Всего с начала зимнего периода дорожные предприятия комитета отправили на утилизацию более 1,7 млн куб. м.

"10 января улицы Петербурга чистят 1 063 единицы техники и 1 270 работников ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству. Территории зеленых насаждений приводят в порядок еще 198 машин и 699 специалистов садово-парковых хозяйств", - говорится в сообщении комитета.