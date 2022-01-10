У Кремля нет инициатив по регулированию соцсетей на фоне событий в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Никаких инициатив, исходящих от Кремля, по регулированию соцсетей в РФ на фоне событий в Казахстане в настоящее время нет. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас пока нет такого ничего", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли на фоне событий в Казахстане администрация президента России выступить с какими-нибудь инициативами по регулированию деятельности соцсетей в стране.

Соцсети помимо добра несут и зло, и ситуация в Казахстане показала, как важно принять меры, чтобы купировать это зло, добавил Песков. "Соцсети, очевидно, помимо добра несут также и зло. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать. Эта история не новая, она давняя, просто она нашла лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал он.