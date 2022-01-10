Крещенские купания не будут проводить в Красноярске из-за пандемии

КРАСНОЯРСК, 10 января./ТАСС/. Крещенские купания не будут проводиться на территории Красноярска из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Красноярской епархии Русской православной церкви.

"Принято решение в городе не проводить, но в некоторых районах Красноярского края, при разрешении Роспотребнадзора и участии МЧС, крещенские купели будут организованы", - сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, в Красноярске сложности в организации купаний связаны с организацией мест обогрева и переодеваний, в частности в соблюдении противовирусных мер в них. "Тут не попросишь людей подождать же на морозе", - подчеркнул он.

Ранее глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рекомендовал избегать мест массового скопления людей в местах крещенских купаний из-за распространения коронавируса.

С декабря в крае фиксируется снижение количества заболевших с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявили почти 176 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели почти 161 тыс. пациентов, умерли более 8,9 тыс. человек.