Похолодание до минус 17-23 градусов ожидается в регионах Центральной России с 11 января

ТАСС, 10 января. Понижение температуры воздуха в среднем на 6-8 градусов ожидается с 11 января в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях. Температура в ночные часы 12-13 января составит около минус 17-23 градусов, в дневные часы прогнозируется около минус 10-16 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Синоптики прогнозируют, что в ночь на 12 января в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Калужской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Ярославской областях температура воздуха понизится до минус 13-16, а местами до минус 18-19 градусов. В ночь на 13 января мороз усилится до минус 19-23 градусов. "Завтра к вечеру в Воронежской области начнется похолодание, и 12 января днем и ночью будет 10-15 градусов мороза, местами 4-9 градусов мороза. Но еще холоднее будет ночь на 13 января, когда ожидаем до 18 градусов мороза, и на 14 января - до 20 градусов мороза", - рассказала ТАСС ведущий синоптик регионального гидрометцентра Галина Губинская.

В большинстве регионов во вторник пройдет небольшой снег, вероятность осадков снизится в среду. "12 января будет без существенных осадков, сохранится гололедица на дорогах, ночью будет холодно - минус 16-21 градус, днем - минус 11-16 градусов. 13 января днем на большей части территории области пройдет небольшой снег. Ночью температура такая же - до минус 21 градуса, но местами при прояснении может быть до минус 26 градусов, днем - минус 4-9 градусов", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях в ночь на 12 января похолодает до минус 10-15 градусов, в ночь на 13 января - до минус 14-17 градусов. "12 января прогнозируется облачность с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха ночью - минус 12-17 градусов, днем - днем 10-15 градусов", - отметили в ЦГМС по Рязанской области.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 11 января под влиянием циклона с центром над юго-востоком ЦФО в округе ожидается снег, на востоке ночью местами сильный с метелью. 12-13 января с ростом атмосферного давления снег значительно ослабеет и пройдет лишь местами.