На Федеральном военном мемориале простились с Анатолием Квашниным

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Церемония прощания с Героем Российской Федерации, бывшим начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Анатолием Квашниным, умершим на 76-м году жизни, состоялась в понедельник на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах.

В траурной церемонии приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, руководящий состав Минобороны и ветераны вооруженных сил.

Выступая на церемонии, Николай Патрушев отметил, что будучи начальником Генерального штаба ВС РФ, а также полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе, Анатолий Квашнин входил в состав Совбеза России и активно участвовал в его работе. "По своим личным деловым качествам он служил образцом для тех, кто с ним работал. Ему можно было поручать самые сложные дела и, казалось бы, в безвыходных ситуациях он находил такие решения, которые приводили к положительным результатам", - отметил Патрушев.

По его оценке, это было связано с тем, что Анатолий Квашнин умел брать на себя ответственность. "Он любил людей, любил жизнь, всегда поддерживал свое физическое состояние, увлекался спортом. После общения с ним всегда было вдохновение. Светлая память останется с нами, и она будет вдохновлять нас на добрые дела", - заключил Патрушев.

Пример служения Отечеству

В свою очередь статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков выразил глубокие соболезнования родственникам Анатолия Квашнина. "Вся его жизнь была посвящена защите нашего Отечества, укреплению обороноспособности страны и развитию Вооруженных сил России", - сказал Панков на церемонии прощания.

Он также отметил личный вклад Квашнина в разгроме бандформирований и восстановлении конституционного порядка на Северном Кавказе. "Близко знавшие Анатолия Васильевича офицеры и генералы отмечают его требовательность, твердость характера, умение принимать решения в самых сложных ситуациях. Жизнь и деятельность генерала армии Анатолия Квашнина является ярким примером служения Отечеству для современного поколения офицеров. Память о нем всегда останется в наших сердцах", - подчеркнул Панков.

Ранее президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу выразили глубокие соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина. Сергей Шойгу назвал Квашнина незаурядным человеком и истинным патриотом, примером служения Родине и верности воинскому долгу. По оценке министра, Квашнин "был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил РФ".