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Около 6 тыс. жильцов аварийного жилья в Поморье переселят в новые дома в 2022 году

До 2024 года в регионе необходимо расселить 1 820 аварийных домов с 27 тыс. жителей

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Около 6 тыс. человек переселят в Архангельской области из аварийного жилья в новые дома в 2022 году, сообщил в понедельник в своем подкасте глава региона Александр Цыбульский.

"В 2022 году в новые дома переедут почти 6 тыс. наших жителей, мы планируем ввести в эксплуатацию 15 многоквартирных домов, которые строятся по программе переселения", - сказал Цыбульский.

Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года в регионе предусмотрено расселение 474,3 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек. Это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года.

Цыбульский также отметил, что в 2022 году планируется сдать в эксплуатацию самую крупную в области школу на 1,6 тыс. мест, лечебно-диагностический корпус детской областной клинической больницы имени Выжлецова и Мезенскую ЦРБ.

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