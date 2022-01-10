Партию вакцины от ковида для детей могут доставить в Петербург в течение недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Вакцинация детей от коронавируса в Петербурге может начаться уже через неделю. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Анонсировалось, что вакцинация должна была начаться либо в самом конце прошло года, либо в январе текущего. Как было анонсировано министерством здравоохранения на ВКС (видеоконференцсвязи), которое проходило у нас 6 января, сейчас проводится исследование той партии, которую планируется выпустить в оборот и в течение ближайших дней эта партия после проведения необходимых исследований станет доступна. Поэтому можно говорить о том, что примерно в течение недели, 10 дней, эти партии уже могут поступить, в том числе и в Санкт-Петербург", - сказал Лисовец.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало 24 ноября вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вакцину начали тестировать еще в июле 2021 года, третья фаза испытаний на базе двенадцати детских медучреждений Москвы уже подходит к своему завершению. На данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата - повешенная температура.