План по вакцинации от коронавируса в Воронежской области выполнили на 81%

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Прививки от коронавируса в Воронежской области сделали 1 268 672 человека, среди них вторым компонентом привились 1 229 239 человек, что составляет 81% от плана по вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения области.

"Иммунизировано 1 268 672 человека, из них 1 229 239 человек завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины", - говорится в сообщении.

В Воронежской области планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательную вакцинацию ввели для работников в сферах здравоохранения, образования, общественного транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других. По данным депздрава региона, ревакцинацию прошли 195 105 человек.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 196 191 случай заражения коронавирусом. Всего выздоровели 164 596 человек, более 10,2 тыс. пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Также в Воронежской области ввели систему ковид-сертификатов для посещения учреждений общественного питания, театров, музеев. На входе в торговые центры проводится измерение температуры.